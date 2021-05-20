Анимация с помощью java script/jquery

Добрый день, нужно заставить двигаться элемент при вертикальном скролле вниз и вверх

1. элемент - это точка размером 15*15

2. Элемент - вдоль которого должна двигаться точка - это вертикальная линия

3. блок с линией по которой должна двигаться точка находится в середине макета и только внутри границ этого блока должна происходить анимация

вот скриншот -

https://prnt.sc/12zyizy

4. Нужно универсальное решение которое будет работать на разных страницах с разной высотой блоков!

От вас

1. помощь в реализации,

2. объяснить как работать

От меня

1. хороший отзыв

2. дальнейшее сотрудничество

3. приятное общение ))

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