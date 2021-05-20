Мы установили Расширение от NeoSeo - "Вместе дешевле". Нужно настроить его отображение на страницах сайта по заданых параметрах. (на выбраных в модуле карточках товаров). Сайт: isklad.com.ua OpenCart Версия ocStore 3.0.2.0
Анимация с помощью java script/jquery
Добрый день, нужно заставить двигаться элемент при вертикальном скролле вниз и вверх
1. элемент - это точка размером 15*15
2. Элемент - вдоль которого должна двигаться точка - это вертикальная линия
3. блок с линией по которой должна двигаться точка находится в середине макета и только внутри границ этого блока должна происходить анимация
вот скриншот -
4. Нужно универсальное решение которое будет работать на разных страницах с разной высотой блоков!
От вас
1. помощь в реализации,
2. объяснить как работать
От меня
1. хороший отзыв
2. дальнейшее сотрудничество
3. приятное общение ))
P.S. - если это не ваша тема не нужно писать! Ставить цены и Указывать сроки.
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