Тема Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка139 просмотров

Создание новой темы wordpress из готовой вёрстки

WordPress
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Рекомендую, всё быстро и при этом не в ущерб качеству! Все мои правки учтены
Отличный заказчик. Проблем в процессе работы не возникает. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад