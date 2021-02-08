Ищем разработчиков приложений VR/AR для образования

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У нас интернет-магазин AR/VR/MR. Ищем разработчиков. Интересует разработка ПО и

приложений для обучения с использованием VR/AR, настройка и разработка приложений под индивидуальные запросы. Просьба указать цены/примеры выполняемых работ.

3 года назад
guest_16129019572821
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад