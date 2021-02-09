Интернет магазин

Подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком ">" Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter сам магазин [url=https://www.planeta-sirius.ru/]https://www.planeta-sirius.ru/[/url] нужные категории на скрине [url=https://prnt.sc/yxthby]https://prnt.sc/yxthby[/url] отклик только от тех кто сейчас ...