Настройка PayPal без программирования в кабинете

Здравствуйте!Необходимо разработать программную часть сайта и наятнуть верску.Сайт предпочтительно сделать на фрейморке Ларавел, но возможны и другие варинаты.Сайт по сути интернет магазин, который регулярно (раз в неделю) парсит информацию с 3х сайтов, затем количество может ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Помогите решить такую задачу.
У нас сайт на креатиуме, стандартной интеграции с PayPal нет.
Задача: по нажатию на кнопку на сайте(в нее можно вшить ссылку или JS код) пользователя переводит на оплату на страницу PayPal там он оплачивает (с минимальным набором полей) на странице спасибо ему выдаем ссылку или сразу переводим на страницу для скачивания материала.
Если у вас есть время, оставляйте заявку, созвонимся в Zoom'е и настроим все оперативно.
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