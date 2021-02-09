Настройка PayPal без программирования в кабинете

$10
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок415 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Помогите решить такую задачу.

У нас сайт на креатиуме, стандартной интеграции с PayPal нет.

Задача: по нажатию на кнопку на сайте(в нее можно вшить ссылку или JS код) пользователя переводит на оплату на страницу PayPal там он оплачивает (с минимальным набором полей) на странице спасибо ему выдаем ссылку или сразу переводим на страницу для скачивания материала.

Если у вас есть время, оставляйте заявку, созвонимся в Zoom'е и настроим все оперативно.

3 года назад
mixwork7
Михаил 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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