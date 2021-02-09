Битрикс. Работы по бэкенду.

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки1437 просмотров
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Добрый день.

Есть работающий магазин на Битрикс (Малый Бизнес). Занимаемся его обновлением. С версткой все вопросы решены; остались работы по бэкенду.

Сайт делался давно, в несколько приемов. Поэтому там соответствующее наследство - используются два шаблона для разных страниц; есть конфликты скриптов и агентов и т.д.

Нужно навести во всем этом порядок. Свести два шаблона в один и применить его ко всем страницам, провести код-ревью и почистить код, устранить конфликты скриптов и т.д.

Сайт покажу претендентам, с ними же обсужу стоимость работы. Напишите, пожалуйста, о своем опыте несколько предложений. И обозначьте ценовую политику.

3 года назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
cesnakas
Сергей 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$150
74 дня
Сергей начал выполнять задачу, примерно через неделю работы - мы задачу пересмотрели и дооценили. Поначалу - работа шла более-менее, хотя проблемы с коммуникацией (отсутствие оперативности в ответах) присутствовало. Но чем дальше - тем хуже шла работа; правки приводили только к новым правкам. Шли жалобы на то, что "скрипты конфликтуют", "подключено много файлов стилей", "разные версии jQuery" и т.д. Хотя, собственно, целью изначальной работы и было исправление всех этих проблем. Я был готов повысить оплату, требуя только соблюдения хоть каких-то сроков (которые давно прошли) и нормальной коммуникации. Но в итоге - все закончилось вот этим. При подобном отношении к задаче и общению с заказчиком - я не готов продолжать работу. К сожалению - отрицательный отзыв и рекомендация не доверять данном исполнителю хоть сколько нибудь масштабные задачи (вполне возможно, что с задачами на пару-тройку часов он нормально будет работать).
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