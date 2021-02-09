Битрикс. Работы по бэкенду.

Добрый день.

Есть работающий магазин на Битрикс (Малый Бизнес). Занимаемся его обновлением. С версткой все вопросы решены; остались работы по бэкенду.

Сайт делался давно, в несколько приемов. Поэтому там соответствующее наследство - используются два шаблона для разных страниц; есть конфликты скриптов и агентов и т.д.

Нужно навести во всем этом порядок. Свести два шаблона в один и применить его ко всем страницам, провести код-ревью и почистить код, устранить конфликты скриптов и т.д.

Сайт покажу претендентам, с ними же обсужу стоимость работы. Напишите, пожалуйста, о своем опыте несколько предложений. И обозначьте ценовую политику.