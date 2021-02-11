Верстка opencart 3. Поправить верстку simpla

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок2044 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://shop.net.host1711264.serv73.hostland.pro/ симпла стоит и настороена. Нужно поправить вывод.

Во вложении 2 файла.

OpenCart
3 года назад
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
  • Похожие заказы

  • Германская локализация. Opencart

    Здравствуйте. Есть такой сайт [url=https://mozabrick.de/]https://mozabrick.de/[/url]. CMS Opencart 2.3 Нужно установить германскую языковую версию. А так же локализовать корзину (симпла). Так же скрыть модули с доставкой и выбором города в корзине, карточке товара и шапке.

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • WP. изменить структуру главной страницы вариан

    WP. изменить структуру главной страницы вариант bookstore [table]ЗадачаЕсть сайт на WP. [url=http://cuptulip.ru/]http://cuptulip.ru/[/url] Сайт сделан на шаблоне . Необходимо сделать изменить структуру главной страницы вариант bookstore [url=https://preview.themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/full_screen_preview/9600822?_ga=2.250163342.90363704.1613050172-50265805.1595853059]https://preview.themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/full_screen_preview/9600822?_ga=2.250163342.90363704.1613050172-50265805.1595853059[/url] [/table]

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет Магазин с интеграцией в бух. программу

    Необходимо разработать интернет магазин, вся схема и дизайн уже предоставляем, задача максимально правильно реализовать интеграцию с бух программой через Api. Подробное ТЗ прилагается, желательно использовать по максимуму уже готовых решении, если какая то часть ТЗ ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт с адаптивом, натянуть на WP и подключить amocrm

    Необходимо сверстать сайт (интернет-магазин) с адаптивом по ссылке: https://www.figma.com/file/8ivrzRgETfbhIsZZ5FgnPP/Untitled?node-id=0%3A1 А так же поставить его на wordpress, подключить весь функционал, amocrm (амо подключить и настроить), оплату, доставку и тд (весь основной набор модулей для интернет-магазина). Гайд по верстке ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Битрикс. Работы по бэкенду.

    Добрый день. Есть работающий магазин на Битрикс (Малый Бизнес). Занимаемся его обновлением. С версткой все вопросы решены; остались работы по бэкенду. Сайт делался давно, в несколько приемов. Поэтому там соответствующее наследство - используются два шаблона для разных ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка PayPal без программирования в кабинете

    $10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Помогите решить такую задачу. У нас сайт на креатиуме, стандартной интеграции с PayPal нет. Задача: по нажатию на кнопку на сайте(в нее можно вшить ссылку или JS код) пользователя переводит на оплату на ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт интернет магазин с парсингом

    $400

    Здравствуйте!Необходимо разработать программную часть сайта и наятнуть верску.Сайт предпочтительно сделать на фрейморке Ларавел, но возможны и другие варинаты.Сайт по сути интернет магазин, который регулярно (раз в неделю) парсит информацию с 3х сайтов, затем количество может ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на Wordpress

    Требуется создать интернет-магазин на ВП используя готовые макеты из фигмы После вашей работы у нас должна быть возможность редактирования страниц с админки вп Ссылки на макеты и доступ к файлам фигмы предоставлю Начать нужно сразу Оплата постранично ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ КОТОРЫЙ ...

    WordPressСайт на WordPress
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад