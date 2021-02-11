Интернет Магазин с интеграцией в бух. программу

Здравствуйте. Есть такой сайт [url=https://mozabrick.de/]https://mozabrick.de/[/url]. CMS Opencart 2.3 Нужно установить германскую языковую версию. А так же локализовать корзину (симпла). Так же скрыть модули с доставкой и выбором города в корзине, карточке товара и шапке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать интернет магазин, вся схема и дизайн уже предоставляем, задача максимально правильно реализовать интеграцию с бух программой через Api. Подробное ТЗ прилагается, желательно использовать по максимуму уже готовых решении, если какая то часть ТЗ проблематично выполнить, то мы готовы пересмотреть, либо отказаться либо выбрать другой вариант исполнения.
Ищем ответственных людей у которых есть опыт выполнения подобных проектов. готовы сделать символическую предоплату, также оплату и соответственно выполнение работ можем разделить на несколько этапов.
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