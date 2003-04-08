Карточка товар

Здравствуйте. Есть такой сайт [url=https://mozabrick.de/]https://mozabrick.de/[/url]. CMS Opencart 2.3 Нужно установить германскую языковую версию. А так же локализовать корзину (симпла). Так же скрыть модули с доставкой и выбором города в корзине, карточке товара и шапке.