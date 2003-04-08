Проблема с woocommrce

Необходимо сверстать сайт (интернет-магазин) с адаптивом по ссылке: https://www.figma.com/file/8ivrzRgETfbhIsZZ5FgnPP/Untitled?node-id=0%3A1 А так же поставить его на wordpress, подключить весь функционал, amocrm (амо подключить и настроить), оплату, доставку и тд (весь основной набор модулей для интернет-магазина). Гайд по верстке ...