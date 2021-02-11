Парсинг Wildberries 3 раза в день

Требуется реализовать многопоточный Парсинг всех товаров маркетплейса 3 раза в день.

Сохранять нужно:

- артикул товара

- производителя товара

- наличие товара в разных товарных категориях (если товар находится в нескольких категориях, это также должно сохраняться)

- остальные переменные характеристики товара (число продаж, остаток товара, цену товара) - эти все данные также выдаются открыто в карточке товара без необходимости авторизации.

Крайне желателен сильный опыт с подобными парсерами.

Также потребуется разработать веб интерфейс для работы со спарсенными данными:

- пагинация при выводе,

- фильтр для отображения товаров по разным параметрам (по ценам, по остаткам, по нужным категориям и подкатегориям)