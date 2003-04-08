Настройка и доработка Битрикс CMS

Вид деятельности Заказчика – офлайновая торговля услугами. Однако, клиентам

Заказчика необходимо осуществлять платежи интернет-эквайрингом, контролировать

статус своего Заказа и получать уведомления по событиям смены статусов Заказа и

наступления сроков платежей по графику оплат.

Основные задачи, укрупненно:

1. Изменить лицензию со Стандарта на любую, включающую модуль интернет-торговли

2. Активировать модуль интернет-торговли. Замоделировать на нем:

a. создание профиля пользователя (клиента)

b. учет заказов и расчетов

так, как если бы данные приходили из 1С. К примеру, описать ручное заполнение данных в Административной панели управления, а не в

интерфейсе корзины и оформления Заказа клиентом.

3. Подключить формы оплаты Заказа к нескольким процессинговым центрам нескольких Эквайеров

4. Создать алгоритм выбора активации формы оплаты Заказа конкретного процессингового центра, в зависимости от реквизита Заказа

клиента (к примеру, поле Организация)

5. Реализовать (или подключить, если есть такой модуль в составе лицензии или дополнительных платных модулях) регулярный обмен

с 1С, совместно с нашими специалистами. Под РЕГУЛЯРНЫМ ОБМЕНОМ подразумевается

состав инструментов, обеспечивающих следующую схему:

a. Объекты в обеих системах регистрируются к обмену по факту создания нового и изменения реквизитов обмена существующего объекта в момент записи

b. Обмен запускается автоматически регламентным заданием по расписанию.

c. В файл выгрузки попадают все зарегистрированные с момента последнего успешного обмена объекты и их поля, в соответствии с

Правилами обмена, согласованными сторонами

d. Все объекты синхронизируются между системами по уникальным идентификаторам,

содержащимся в таблицах соответствия (ГУИД 1С и ID сайта)

e. При синхронизации нового объекта в базе приемнике заполняется таблица соответствия и выгружается ее значение в базу

источник, вместе с файлом ответа об успешном обмене.

f. При поступлении файла с ответом об успешном обмене все входящие в него объекты снимаются с регистрации до следующего их

изменения.

Мы уже намучились с предложениями ручной выгрузки-загрузки XML файлов и API запросов полного массива данных. Это не соответствует требованиям РЕГУЛЯРНОГО ОБМЕНА.