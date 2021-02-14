Создание Интернет магазина.

Нужно создать интернет магазин Под ключ. Домен уже купил. Логотип есть. С удобной админ панелью для редактирования и добавлением товара. Сайт на двух языках. Русский и украинский. Варианты на конструкторах не предлагать. Список меню , категорий и подкатегорий составил исходя из конкурентов. Пришлю по запросу. Цена обсуждается.