Правка Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка1302 просмотра
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Задача: http://velotrend.by/acimut-ac-127-molopo-50-559-26-x195?search=Acimut%20AC-127%20Molopo%2050-559%2026%20x1.95 шаблон не учитывает основное фото при открытие фото при увеличении. Пишет no image, а если есть доп. фото, то с ними открывается - http://velotrend.by/aist-28-240-bordovij-2019

Нужно исправить.

OpenCart
3 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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