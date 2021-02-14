Перенести интерент-магазин с тильды, 1500 товаров

Необходимо на базе b2b сайта на движке OpenCart, создать личный кабинет агента по выдаче товара. Суть проекта такова. Наша компания передаёт товары в точки выдачи (агентам по выдаче товара), по типу тех что выдают OZON, BoxBerry, Avito, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести интернет-магазин с тильды 1500 товаров, перенос на хостинг reg.ru движ wordpress
- Похожие заказы
- $300Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Реализовать переключение товара по размерам как на этом сайте https://mytools.org.ua/p679654756-ploskogubtsy-kombinirovannye-160.html Ocstore 3Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Вид деятельности Заказчика – офлайновая торговля услугами. Однако, клиентам Заказчика необходимо осуществлять платежи интернет-эквайрингом, контролировать статус своего Заказа и получать уведомления по событиям смены статусов Заказа и наступления сроков платежей по графику оплат. Основные задачи, укрупненно: 1. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Интернет - магазина на WordPress плагин woocommerce. Стоят плагины транспортной компании СДЭК и Почта России. В корзине при выборе города в адресной строке выходят символы вместо городов. Требуется исправить эту ситуацию.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему, при входе в любую карточку товара выводит следующую ошибку Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting variable (T_VARIABLE) or '$' in /home/users/9/9286673043/domains/borziki.com/vqmod/vqcache/vq2-system_storage_modification_catalog_view_theme_unishop_template_product_product.tpl on line 1320. Подскажите пожалуйста в чем ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать многопоточный Парсинг всех товаров маркетплейса 3 раза в день. Сохранять нужно: - артикул товара - производителя товара - наличие товара в разных товарных категориях (если товар находится в нескольких категориях, это также должно сохраняться) - остальные переменные характеристики ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт http://shop.net.host1711264.serv73.hostland.pro/ симпла стоит и настороена. Нужно поправить вывод. Во вложении 2 файла.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
WP. изменить структуру главной страницы вариант bookstore [table]ЗадачаЕсть сайт на WP. [url=http://cuptulip.ru/]http://cuptulip.ru/[/url] Сайт сделан на шаблоне . Необходимо сделать изменить структуру главной страницы вариант bookstore [url=https://preview.themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/full_screen_preview/9600822?_ga=2.250163342.90363704.1613050172-50265805.1595853059]https://preview.themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/full_screen_preview/9600822?_ga=2.250163342.90363704.1613050172-50265805.1595853059[/url] [/table]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать интернет магазин, вся схема и дизайн уже предоставляем, задача максимально правильно реализовать интеграцию с бух программой через Api. Подробное ТЗ прилагается, желательно использовать по максимуму уже готовых решении, если какая то часть ТЗ ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад