Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле.

На канале будут выходить видео с определенной периодичностью.

Задачи:

Настройка рекламы Google Ads на целевую аудиторию канала

Продвижение видео на Youtube с помощью Google Ads

Добавление в рекламную кампанию новые опубликованные видео на канале

Ведение кампании 1 месяц

Оптимизация и снижение стоимости просмотра/подписчика

Контроль расхода бюджета

Отчет о рекламе и основных показателях