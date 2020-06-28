Настроить рекламу в ads googl
Создать и запустить рекламу на Youtube канале
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле.
На канале будут выходить видео с определенной периодичностью.
Задачи:
Настройка рекламы Google Ads на целевую аудиторию канала
Продвижение видео на Youtube с помощью Google Ads
Добавление в рекламную кампанию новые опубликованные видео на канале
Ведение кампании 1 месяц
Оптимизация и снижение стоимости просмотра/подписчика
Контроль расхода бюджета
Отчет о рекламе и основных показателях
Заявки фрилансеров
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