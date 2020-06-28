Создать и запустить рекламу на Youtube канале

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок437 просмотров

Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует  видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле. 

На канале будут выходить видео с определенной периодичностью.

 Задачи:

Настройка рекламы Google Ads на целевую аудиторию канала

Продвижение видео на Youtube с помощью Google Ads

Добавление в рекламную кампанию новые опубликованные видео на канале

Ведение кампании 1 месяц

Оптимизация и снижение стоимости просмотра/подписчика

Контроль расхода бюджета

Отчет о рекламе и основных показателях

Google Ads
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