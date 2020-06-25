Настроить рекламу в Facebook

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Закрыт8 заявок518 просмотров

Нужно настроить  рекламу в Facebook на тему Натяжные потолки в Киеве ( лендинг http://business-potolki.kiev.ua )

Нужно не просто настроить, а нужен результат, желательно от 30 м.кв заявка.

5 лет назад
kostjakrasota
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