Интернет магазин. Нужен человек с опытом.
Настройка контекстной рекламы
Подключение метрик
Поиск+КМС
Поиск+РСЯ
Создание компаний, разработка объявлений и оптимизация
Возможна работа на длительный срок
Бюджет РК - 20к/месяц
Заявки фрилансеров
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