Добавить сайт в CPA сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок459 просмотров

Требуется специалист который плотно работает с CPA сетями

1) Нужно добавить сайт на живую CPA площадку где много вебмастеров (направление: строительные материалы + товары для садоводов).

От Вас рекомендация в какую площадку можно зайти с таким ассортиментом

2) Помощь в настройке РК, условий для вебмастеров. Рекомендации как быть привлекательным оффером для вебмастеров.

Нужно будет подробно показать на примере своего кабинета + какие у вас результаты

Размер оплаты обсуждаем!

5 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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