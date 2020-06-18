Добавить сайт в CPA сеть

Требуется специалист который плотно работает с CPA сетями

1) Нужно добавить сайт на живую CPA площадку где много вебмастеров (направление: строительные материалы + товары для садоводов).

От Вас рекомендация в какую площадку можно зайти с таким ассортиментом

2) Помощь в настройке РК, условий для вебмастеров. Рекомендации как быть привлекательным оффером для вебмастеров.

Нужно будет подробно показать на примере своего кабинета + какие у вас результаты

Размер оплаты обсуждаем!