Задача: Запустить рекламную компанию (3-4 ключевых запроса) по тематике Онлайн обучение языкам в поисковой системе NAVER.COM Пользователи: 18-35 лет Оценка работы по лидам
Настроить сквозную аналитику на базе гугл докс
Необходимо настроить сквозную аналитику для интернет проекта(сайта) на базе гугл докс таким образом, чтобы звонки с сайта там тоже учитывались.
Источники трафика:
- Яндекс Директ
- Google Ads
Заявки фрилансеров
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