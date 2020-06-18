Настроить сквозную аналитику на базе гугл докс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка480 просмотров

Необходимо настроить сквозную аналитику для интернет проекта(сайта) на базе гугл докс таким образом, чтобы звонки с сайта там тоже учитывались.

Источники трафика:

- Яндекс Директ

- Google Ads

Google Ads
5 лет назад
guest_15926761541907
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
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14 лет в сервисе
Был
3 года назад
97 отзывов(-3)
5 лет назад