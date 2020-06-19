Настроить Яндекс Директ (строительство домов)

Здравствуйте! Компания строит каркасные дома в Крыму. Нужно настроить рекламу на Симферополь и Феодосию

Пишите, сколько стоит и что входит. (без этого заявку рассматривать не буду)

Сколько объявлений входит в стоимость, что по срокам.

Также интересует дальнейшая цена ведения.

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Чтобы убедиться, что вы не бот, напишите в сообщении два города, на которые нужно настроить рекламу.

Спасибо.