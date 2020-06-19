Настроить Яндекс Директ (строительство домов)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт38 заявок678 просмотров

Здравствуйте! Компания строит каркасные дома в Крыму. Нужно настроить рекламу на Симферополь и Феодосию

Пишите, сколько стоит и что входит.  (без этого заявку рассматривать не буду)

Сколько объявлений входит в стоимость, что по срокам.

Также интересует дальнейшая цена ведения. 

---

Чтобы убедиться, что вы не бот, напишите в сообщении два города, на которые нужно настроить рекламу. 

Спасибо. 

5 лет назад
Weisslogia
29 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
54 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
61 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерий
 
59 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
56 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
27 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лиолика
 
49 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
58 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кира
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сабина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Антон
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
48 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Норайр
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов
5 лет назад
Александр
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
28 отзывов
5 лет назад
Илья
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Контекстная реклама
Дмитрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
62 отзыва
5 лет назад
Анна
 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Павел
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад