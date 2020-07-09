Задача: Запустить рекламную компанию (3-4 ключевых запроса) по тематике Онлайн обучение языкам в поисковой системе NAVER.COM Пользователи: 18-35 лет Оценка работы по лидам
Следить за контекстнйо рекламой (Интернет магазин)
Задача проводить оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной этой кампании. По итогу - мини отчет, выводы и составление Регламента Проекта на Июль
Проект "Конфиденто"
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