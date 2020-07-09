Следить за контекстнйо рекламой (Интернет магазин)

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок443 просмотра

Задача проводить оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной этой кампании. По итогу - мини отчет, выводы и составление Регламента Проекта на Июль

Проект "Конфиденто"

5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$21
4 дня
Escrow
все хорошо. сделали все по заданию, додумали все мелкие детали. Рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
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elena-koloskova
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Контекстная реклама
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