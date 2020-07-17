Проведение оптимизации аккаунтов контекстной рекламы

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен2 заявки325 просмотров

Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной кампаний в течение двух недель

Время: пока расходуется тестовый бюджет 20 000р (2 недели)

По итогу - мини отчет, выводы. 

Проект "МК Полимер"

Задача разовая

Google Ads
5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$21
4 дня
Escrow
все отлично клиент доволен, заявки целевые! Рекомендую!
Четкие задачи, своевременная оплата! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад