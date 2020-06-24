Настройка контекстной рекламы для Youtube в Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок460 просмотров

Нужен человек кто поможет сделать рекламу на Google Ads на Youtube.

Реклама должна быть Youtube в формате Video Discovery.

Напишите о вашем опыте/портофлио.

Будут даны ключи, примерная аудитория, похожие каналы. 

Google Ads
5 лет назад
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