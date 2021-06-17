Оптимизация CEO сайта перед запуском продвижения в Google +

Необходимо:

- Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию.

- Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2)

- Ускорить процесс загрузки картинок и пр. слишком долго грузит на данный момент.

Сам сайт на платформе Вордпресс: https://litvakgallery.store/

В прикреплении ниже перечень выявленных проблем

Предлагайте свои цены и срок исполнения, рассмотрю все предложения