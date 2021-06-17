Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц. Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.
Оптимизация CEO сайта перед запуском продвижения в Google +
Необходимо:
- Доделать сайт с технической точки зрения и оптимизовать мобильную версию.
- Добавить версию сайта на дополнительном языке кроме английского (всего языков должно быть 2)
- Ускорить процесс загрузки картинок и пр. слишком долго грузит на данный момент.
Сам сайт на платформе Вордпресс: https://litvakgallery.store/
В прикреплении ниже перечень выявленных проблем
Предлагайте свои цены и срок исполнения, рассмотрю все предложения
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