Продвижение по ключевым словам непрофильных услуг школы. Страницы, которые нужно вывести в ТОП: https://vocalkiev.com/guitar-lessons-kiev.html https://vocalkiev.com/piano-lessons-kiev.html Сайт Киевской Школы Вокала в топе по многим запросам. Интересует на данный ...
Привлечение ЦА через Тизерные сети
Оплачивается только первая корректная заявка на займ, последующие регистрации одного и того же посетителя не учитываются. Требования к заемщикам:
гражданство РФ
постоянная регистрация и фактическое проживание на территории РФ
*Хорошим клиентом считается заемщик с хорошей кредитной историей.
Минус-слова: ekapusta/екапуста (kapusta, капуста), trfgecnf, улфзгыеф, не допустимо использование бренда с ошибкой, а также использование наименования бренда в словосочетаниях с другими словами
Внимание! Запрещен ручной набив анкет и привлечение клиентов, которые не заинтересованы в использовании займов!
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Внимание! Если посетитель когда-либо уже делал ранее конверсию на сайте, последующие конверсии (регистрации) одного и того же клиента не учитываются. Также не оплачиваются конверсии разных клиентов, но с одного устройства.
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