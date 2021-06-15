Привлечение ЦА через Тизерные сети

Оплачивается только первая корректная заявка на займ, последующие регистрации одного и того же посетителя не учитываются. Требования к заемщикам:

гражданство РФ

постоянная регистрация и фактическое проживание на территории РФ

*Хорошим клиентом считается заемщик с хорошей кредитной историей.

Минус-слова: ekapusta/екапуста (kapusta, капуста), trfgecnf, улфзгыеф, не допустимо использование бренда с ошибкой, а также использование наименования бренда в словосочетаниях с другими словами

Внимание! Запрещен ручной набив анкет и привлечение клиентов, которые не заинтересованы в использовании займов!

________________________

Внимание! Если посетитель когда-либо уже делал ранее конверсию на сайте, последующие конверсии (регистрации) одного и того же клиента не учитываются. Также не оплачиваются конверсии разных клиентов, но с одного устройства.