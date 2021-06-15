Собственно нужны SEO ссылки с трастовых англоязычных ресурсов, пишите цену и количество ссылок. Отвечаю только людям с отзывами, новички проходим мимо
Подготовить сем. ядро
Добрый день. Нужен человек который умеет делать сем. ядро
Нужно собрать все ключи дальше 41 страницы по wordstat (пишите понимаете ли вы о чем я)
Плюс надо собрать ключи с конкурентов и с семраш или еще какого то сервиса каким вы пользуетесь букварикс Moab
Вобщем напишите пожалуйста что вы используете для сбора ключей
Мне нужно собрать все ключи, очистить их от мусора, собрать частотности "!" и отдать мне в виде таблицы в кейколлекторе. Сколько будет стоит эта часть работы
И еще интересно сколько будет стоить собрать сем.ядро и разгруппировать его, вобщем вся работа с подготовленными группами ключей под статьи
ОБщие ключи:
Велосипед
Велосипедный
Вело
Велик
Тут где вело надо будет оставить только нужные например велошлем, велозапчасти, веловилка, вело... и так далее
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