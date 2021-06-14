Накрутка поведенческих

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Закрыт2 заявки418 просмотров

Ищу человека, который умеет накручивать ПФ и имеет для этого все инструменты.

Оплата зависит от эффективности вашей работы. Чем больше трафика и продаж, тем больше мы готовы платить.

Тематика не запрещенная, этичная.

Уровень конкуренции средний, но часть конкурентов крутит ПФ и тем самым вытесняет нас из поиска с нашим белым СЕО.

Детали обсудим в ЛС.

4 года назад
ermolaev
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год назад

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Ян
 
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Антон
 
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