Накрутка поведенческих

Ищу человека, который умеет накручивать ПФ и имеет для этого все инструменты.

Оплата зависит от эффективности вашей работы. Чем больше трафика и продаж, тем больше мы готовы платить.

Тематика не запрещенная, этичная.

Уровень конкуренции средний, но часть конкурентов крутит ПФ и тем самым вытесняет нас из поиска с нашим белым СЕО.

Детали обсудим в ЛС.