SEO для лендинга

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Закрыт7 заявок453 просмотра

Необходимо сделать SEO оптимизацию для лендинга 1carservice.com.ua

Будет сменен логотип, возможно название

Необходимо SEO по адекватной(доступной) цене

Подскажите какие работ необходимо выполнить, насколько плохое/хорошее состояние сайта для оптимизации на данный момент

Какие работы необходимо будет выполнить(прошу основные перечислить в заявке)

Прошу указывать предварительную цену также(ориентировочную) и сроки

4 года назад
guest_16232507822033
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