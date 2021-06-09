проект: производство табличек на металле, шальдов, лицевых панелей приборов. ГЕО: Украина. Будет ТЗ. Нужна стоимость одного ресурса, условия, включая период гарантии.
SEO для лендинга
Необходимо сделать SEO оптимизацию для лендинга 1carservice.com.ua
Будет сменен логотип, возможно название
Необходимо SEO по адекватной(доступной) цене
Подскажите какие работ необходимо выполнить, насколько плохое/хорошее состояние сайта для оптимизации на данный момент
Какие работы необходимо будет выполнить(прошу основные перечислить в заявке)
Прошу указывать предварительную цену также(ориентировочную) и сроки
Заявки фрилансеров
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