Нужно очень срочно разослать ссылку на проект

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки434 просмотра

Всем привет

У меня есть давняя мечта это реализовать сервис аренды самокатов и уйти с фриланса, можете пожалуйста помочь мне реализовать мою мечту и помочь отослать ссылку

Я готов оплачивать по 1 рублю за отправленную ссылку

И буду очень БЛАГОДАРЕН если кто-то поможет, буду благодарен за каждый доллар!

С уважением Ярослав

https://www.airfunding.net/project/374889?hl=ru&utm_source=copied_url&utm_medium=social&utm_campaign=my_project_shares&utm_content=project_id_374889

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад