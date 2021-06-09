Нужно очень срочно разослать ссылку на проект

Всем привет

У меня есть давняя мечта это реализовать сервис аренды самокатов и уйти с фриланса, можете пожалуйста помочь мне реализовать мою мечту и помочь отослать ссылку

Я готов оплачивать по 1 рублю за отправленную ссылку

И буду очень БЛАГОДАРЕН если кто-то поможет, буду благодарен за каждый доллар!

С уважением Ярослав

https://www.airfunding.net/project/374889?hl=ru&utm_source=copied_url&utm_medium=social&utm_campaign=my_project_shares&utm_content=project_id_374889