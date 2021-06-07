Семантическое проектирование структуры сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок383 просмотра

Собрать семантику, кластеризовать и проанализировать конкурентов из ТОП10 Яндекса по кластеру. На основании анализа описать необходимую структуру сайта и страниц сайта.

(тематика-

  • Продажа ЛДСП, ДВП
  • Мебельная фурнитура
  • Распил ЛДСП
  • Инструмент для обработки древесных материалов
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