Ссылки с форумов на английском, о заданному списку

Нужно построить ссылки с форумов по списку. По сути крауд-маркетинг на английском языке. Готов оплачивать за построенные ссылки и упоминания на форумах по моему списку.

Ожидаю от исполнителя сроки на строительство 10 ссылок + стоимость одной или 10 ссылок.