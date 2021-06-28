Нужно привлечь инвесторов к данному проекту Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я плачу 2000€ сроки 30 дней Вот ссылка на проект https://www.kickstarter.com/projects/rapidswift/swifteuse-textile-semi-automatique?ref=559b40
SEO, технический аудит, внешняя оптимизация
Мне нужен специалист для проведения необходимого SEO анализа, технического аудита сайта, настройки мета-тегов, внутренней оптимизации и перелинковки сайта. Построение профиля внешних ссылок и другая необходимая работа для поднятия сайта в топ и привлечения целенаправленного трафика.
Выбранный исполнитель
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