Нужно собрать деньги на kickstarter.com

$2200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок7429 просмотров

Нужно привлечь инвесторов к данному проекту

Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я плачу 2000€

сроки 30 дней

Вот ссылка на проект 

https://www.kickstarter.com/projects/rapidswift/swifteuse-textile-semi-automatique?ref=559b40

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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