Cоздать структуру интернет-магазина по продаже джинсов с учетом СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок522 просмотра

На основе вашей структуры планируется создание ИМ

Концепция ИМ:

Продажа женских, мужских, детских джинсов по всей России

Задачи:

  • Собрать базовую семантику (коммерческие, информационные, гео)
  • Оценить поисковый спрос
  • Проанализировать конкурентов
  • Определить разделы, подразделы, страницы для ИМ
  • Создать структуру каталога обязательно с учетом поискового спроса
  • Создать список фильтров, список сортировок, список тегов и описание взаимосвязи между ними
  • Сгруппировать информационные запросы для дальнейшей работы копирайтера
Примерная структура ИМ (как мы ее видим):

Женские джинсы => Подкатегория => Товар

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