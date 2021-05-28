Сео продвижение сайта

$273
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок634 просмотра

Сео продвижения сайта с хорошим возрастом и с хорошими показателями.

Большой объем старниц и запросов. Нужен специалист с хорошими техническими знаниями, умение самомстоятельно менять мета описание, текста и др моменты. Знание движка мод х рево.

Вашу компетенцию прошу показывать на примере аудита сайта. 

4 года назад
andrei192561
Андрей 
44 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
106 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
26 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад