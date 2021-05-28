Задача: Сайт: https://santehzodchiy.ru На сайт (сейчас это сайт-визитка 9 страниц.) необходимо собрать семантическое ядро до 1000 ключевых средне и низкочастотных запросов. Чтобы создать правильную структуру сайта. Для 9 ...
Seo оптимизация
Неспешно подыскиваем специалиста в seo для долгосрочного сотрудничества по проекту sprutmonitor.ru
В идеале - продвижение исключительно за счёт внутренней оптимизации. Если ссылки - то на нашем аккаунте (почему? Хотим видеть, что и какого качества закупается, и не хотим быть зависимы в случае если результат нас не устроит).
Регион - вся рф. Готовы обсуждать нюансы. Яндекс в приоритете.
Заявки фрилансеров
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