Seo оптимизация

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Закрыт10 заявок461 просмотр

Неспешно подыскиваем специалиста в seo для долгосрочного сотрудничества по проекту sprutmonitor.ru

В идеале - продвижение исключительно за счёт внутренней оптимизации. Если ссылки - то на нашем аккаунте (почему? Хотим видеть, что и какого качества закупается, и не хотим быть зависимы в случае если результат нас не устроит).

Регион - вся рф. Готовы обсуждать нюансы. Яндекс в приоритете.

4 года назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
90 отзывов
4 года назад
Игорь
 
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3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
39 лет
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Был
3 года назад
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Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
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4 года назад
Рома
 
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2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Иван
 
43 года
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20 дней назад
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4 года назад
Роман
 
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4 часа назад
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Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
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27 отзывов
4 года назад
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31 год
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2 года назад
37 отзывов
4 года назад