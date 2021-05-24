Привлечение клиентов, для прохождения процедуры банкроства

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка566 просмотров

Задача заключается в привлечении клиентов в юридическую компанию, а конкретно на услугу банкротства. Более подробно опишем портрет необходимого клиента заинтересованным в задаче кандидатам. Можем работать официально, с исполнителем заключаем договор. Выплата происходит за каждого клиента отдельно и производится в течении 1 рабочего дня после оплаты клиентом наших услуг. 

4 года назад
guest_16220348085771
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад