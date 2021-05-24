Составить семантическое ядро сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок485 просмотров

Руководителю необходимо ядро для SEO-оптимизации. Запросы с нулевой частотностью в него не включаем.

Есть список заголовков сайта (страниц) которые уже сейчас есть на сайте, их из ядра тоже надо будет исключить. В ответах прошу приложить сразу любые примеры ядер из любых тематик, которые вы уже создавали ранее.

4 года назад
dmitryweblancer
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