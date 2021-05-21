Нужно продвинуть сайт в гугл и яндекс

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Закрыт17 заявок650 просмотров

Мне сделали сайт, хочу, чтобы его продвинули в гугл и яндекс. Сколько будет стоить и сколько времени потребуется? Что будет входить в

стоимость? сайт https://center-electra.ru

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