Необходимо выполнить ряд задач по SEO, дайте оценку и сроки на выполнение. https://m.facebook.com/houston.realtor.oldag/ 1. Необходимо собрать семантическое ядро на английском языке для Америки. 2. Проанализировать ссылочную массу(все ссылки которые были куплены на ...
SEO оптимизация сайта психологических услуг
Сайт сделан на CMS wordpress На сайте делались некоторые работы по SEO-оптимизации, однако выполнял их любитель и результат неудовлетворительный. По запросам из семантического ядра сайт в поиске не показывается.
Необходимо –
1. провести аудит сайта на предмет SEO.
Насколько мне известно было сделано следующее:
· Создана карта сайта,
· Домен подтвержден на яндексе, меиле, google, facebook-е, установлены счетчики метрики
· Текст на главной странице составлен в соответствии с популярными запросами на яндекс wordstat.
· Ссылка на сайт добавлена в несколько каталогов, включая rambler top100, liveinternet mail (полный перечень если надо скину).
· В плагине All in SEO добавлены описания, ключевые слова и заголовки для страниц.
Составить перечень проблем.
2. Исправить эти проблемы. Ориентироваться на то, чтобы по запросам из перечня (хотя бы по 3-м самым популярным) сайт показывался в поиске яндекса и google в первой 30-ке.
Предоставлю необходимые для работы доступы (к админке CMS, консолям вебмастеров, хостингу итд) что-то напрямую, что-то через teamviewer.
По возможности укажите предварительную стоимость работ в своем отклике.
Перечень запросов (по которым сайт должен показываться в поиске) прикреплен к заказу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо: 1. Подобрать семантическое ядро для сайта независимой автоэкспертизы 2. Написать ТЗ для копирайтера 3. Разработать информационную архитектуру сайта 4. Разработать стратегию продвижения сайта в поисковых системах Список ...Закрыт4 года назад
- $50
Необходимо найти топ-5 форумов на тему: SEO/SMMонлайн-заработкаонлайн-бизнесаонлайн-рекламыПо каждой из этих стран: КитайИндияВьетнамПольшаГерманияЮжная КореяИтого, должно получиться порядка 6 х 5 = 30 ссылок. Только опытным исполнителям.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Задание для универа. Расчеты сделать в ворде. Сайт для задания выбирайте на свое усмотрение. В прикрепленных файлах есть методичка если возникнут трудности.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разовая работа. Ищем человека для размещения услуг сети салонов красоты. Услуг много: ботокс, массаж, солярий, стрижки, прически, маникюр, педикюр, пилинг, различные спа-программы и тд. Всего 4 города: Пермь, Ижевск, Киров и Казань. ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте, статейный сайт, информационные запросы, нужен подрядчик самозанятый либо юрлицо, нужен реальный результат, разговоры о том что поисковые системы меняют алгоритмы и гарантии невозможно - проходим мимо, знаем и видели как работают результативно сейчас. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть Примеры текста, скопированные с других карточек товара частично или полностью, нужно переделать . каждое описание до 1000 символовПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую, мне необходимо поставить сайт в топ списка поиска, добавить защиту от ddos атак и от перегрузок сайта. Есть возможная перспектива долгосрочного сотрудничества. Но на данный момент задача единоразовая. Пишите, кто готов взяться за выполнение, ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Создать сниппет Здравствуйте, нужно создать сниппет на https://your-scooter.ru https://cvetokon71.ru Оба сделаны на тильде, seo теги стоят. Сколько будет стоить и какие сроки?Закрыт4 года назад