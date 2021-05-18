SEO оптимизация сайта психологических услуг

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Закрыт15 заявок535 просмотров

сайт http://psycho-moscow.ru/

Сайт сделан на CMS wordpress На сайте делались некоторые работы по SEO-оптимизации, однако выполнял их любитель и результат неудовлетворительный. По запросам из семантического ядра сайт в поиске не показывается.

Необходимо –

1. провести аудит сайта на предмет SEO.

Насколько мне известно было сделано следующее:

· Создана карта сайта,

· Домен подтвержден на яндексе, меиле, google, facebook-е, установлены счетчики метрики

· Текст на главной странице составлен в соответствии с популярными запросами на яндекс wordstat.

· Ссылка на сайт добавлена в несколько каталогов, включая rambler top100, liveinternet mail (полный перечень если надо скину).

· В плагине All in SEO добавлены описания, ключевые слова и заголовки для страниц.

Составить перечень проблем.

2. Исправить эти проблемы. Ориентироваться на то, чтобы по запросам из перечня (хотя бы по 3-м самым популярным) сайт показывался в поиске яндекса и google в первой 30-ке.

Предоставлю необходимые для работы доступы (к админке CMS, консолям вебмастеров, хостингу итд) что-то напрямую, что-то через teamviewer.

По возможности укажите предварительную стоимость работ в своем отклике.

Перечень запросов (по которым сайт должен показываться в поиске) прикреплен к заказу.

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