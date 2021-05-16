Расчёт эффективной видимости сайта

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Закрыт1 заявка434 просмотра

Задание для универа. Расчеты сделать в ворде. Сайт для задания выбирайте на свое усмотрение. В прикрепленных файлах есть методичка если возникнут трудности. 

4 года назад
guest_16212415589029
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
19 часов назад
36 отзывов
4 года назад

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