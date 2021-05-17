СЕО продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок401 просмотр

Здравствуйте, статейный сайт, информационные запросы, нужен подрядчик самозанятый либо юрлицо, нужен реальный результат, разговоры о том что поисковые системы меняют алгоритмы и гарантии невозможно - проходим мимо, знаем и видели как работают результативно сейчас.

Нужно коммерческое предложение с прогнозами и бюджетами на полгода

Metr.Expert

4 года назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
28 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
36 минут назад
25 отзывов
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
90 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
19 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад