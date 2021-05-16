Разместить салон красоты на картах в нескольких регионах

Разовая работа.

Ищем человека для размещения услуг сети салонов красоты.

Услуг много: ботокс, массаж, солярий, стрижки, прически, маникюр, педикюр, пилинг, различные спа-программы и тд.

Всего 4 города: Пермь, Ижевск, Киров и Казань.

В данный момент сайт находится в разработке, для начала хотелось бы разместиться на всех картах: 2гис, яндекс карты, гугл карты. И в профильных каталогах, типа: офилд, услуджио и тд.

По времени: 10-15 дней.