Семантическое ядро на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки397 просмотров

Необходимо выполнить ряд задач по SEO, дайте оценку и сроки на выполнение.

https://m.facebook.com/houston.realtor.oldag/

1. Необходимо собрать семантическое ядро на английском языке для Америки.

2. Проанализировать ссылочную массу(все ссылки которые были куплены на сторонних ресурсах и ведут на эти сайты по этим ссылкам)

Так же нужны семантические ядра и беклинки спарсить по конкурентам:

https://www.veryfasthomebuyers.com

https://www.houstonhousebuyers.com

https://ppshousebuyers.com

https://trust.bigstatehomebuyers.com/cash-for-your-house

4 года назад
valdimarks
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
36 минут назад
25 отзывов
4 года назад