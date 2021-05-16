Необходимо выполнить ряд задач по SEO, дайте оценку и сроки на выполнение.

https://m.facebook.com/houston.realtor.oldag/

1. Необходимо собрать семантическое ядро на английском языке для Америки.

2. Проанализировать ссылочную массу(все ссылки которые были куплены на сторонних ресурсах и ведут на эти сайты по этим ссылкам)

Так же нужны семантические ядра и беклинки спарсить по конкурентам:

https://www.veryfasthomebuyers.com

https://www.houstonhousebuyers.com

https://ppshousebuyers.com

https://trust.bigstatehomebuyers.com/cash-for-your-house