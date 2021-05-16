Продвижение сайта независимой экспертизы авто

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки331 просмотр

Необходимо:

1. Подобрать семантическое ядро для сайта независимой автоэкспертизы

2. Написать ТЗ для копирайтера

3. Разработать информационную архитектуру сайта

4. Разработать стратегию продвижения сайта в поисковых системах

Список примерных запросов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pq_SA4p1nN...

4 года назад
alexfgrez
Алексей 
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