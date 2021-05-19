С целью привлечения клиентов нужно провести Seo-аудит сайта по продаже авто запчастей и аксессуаров. Сайт недавно запущен и находится в стадии наполнения. Задача, на первом этапе, определить проблемные места и список рекомендаций их устранения. В перспективе работы по устранению проблем и продвижению сайта