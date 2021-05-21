Необходимо разместить 10 ссылок на форумах США. Тематика форумов Бизнес/Дом/Уют. Тематика нашего сайта - Клининг. Тексты с исполнителя. Не спамные форумы. Ссылки все безанкорные, будут на главную
Необходимо продвижение в ТОП
Cайт - https://mypsydoc.ru/psychology/
В поисковых системах Yandex и Google проиндексировано 10+ страниц
Необходимо продвижение в ТОП 10 Яндекса по региону Москва и МО.
Полный доступ к редактированию информации на сайте.
Слова:
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Психиатрическая помощь
Психиатр
Имеется не очень успешный опыт продвижения со стороны крупных компаний, поэтому предполагается
сотрудничество и оплата исключительно по результатам выведения в топ-10
каждого слова по калькуляции, объяснения что невозможно и никто не
возьмется известны. Не просвещайте дополнительно. Работа только на условиях полной прозрачности и взаимных
гарантий. От Вас цены и сроки.
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