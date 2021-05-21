SEO специалист для интернет-магазина часов

Требуется SEO специалист для комплексной работы над действующим интернет-магазином брендовых наручных часов. Необходима его оптимизация и дальнейшее продвижение. Нужен человек, который сможет самостоятельно предложить идеи и план их реализации. Приветствуется опыт продвижения сайтов данной тематики.

Задачи:

- Комплексная работа над продвижением сайта в поисковой системе Yandex и Google;

- Работа с поведенческими факторами;

- Внутренняя оптимизация;

- Внешняя оптимизация;

- Мобильная оптимизация;

- Сбор семантического ядра;

- Аудит сайта (технический аудит, юзабилити, контент, размещенный на сайте, коммерческие факторы, ссылочная масса, семантическое ядро), найти ошибки;

- Разработка практических рекомендаций, составление технического задания доработки/изменения сайта.

P/S Бюджет обсуждается, все зависит от кандидатуры и результата, возможна работа на постоянной основе.