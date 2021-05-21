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SEO специалист для интернет-магазина часов
Требуется SEO специалист для комплексной работы над действующим интернет-магазином брендовых наручных часов. Необходима его оптимизация и дальнейшее продвижение. Нужен человек, который сможет самостоятельно предложить идеи и план их реализации. Приветствуется опыт продвижения сайтов данной тематики.
Задачи:
- Комплексная работа над продвижением сайта в поисковой системе Yandex и Google;
- Работа с поведенческими факторами;
- Внутренняя оптимизация;
- Внешняя оптимизация;
- Мобильная оптимизация;
- Сбор семантического ядра;
- Аудит сайта (технический аудит, юзабилити, контент, размещенный на сайте, коммерческие факторы, ссылочная масса, семантическое ядро), найти ошибки;
- Разработка практических рекомендаций, составление технического задания доработки/изменения сайта.
P/S Бюджет обсуждается, все зависит от кандидатуры и результата, возможна работа на постоянной основе.
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