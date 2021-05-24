SEO анализ сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок437 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо произвести анализ сайта и выявить причину его отсутствия в поиске Google и Яндекс.

Подробности напишу в личном сообщении кандидатам.

4 года назад
D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
90 отзывов
4 года назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
26 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
43 отзыва
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Игорь
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
Константин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
28 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Михаил
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад